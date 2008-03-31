ФК Харків - Динамо 0:1

Харків. 31 березня. УНІАН. У домашньому матчі 23-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків програв київському Динамо з рахунком 0:1.

Внаслідок того, що стадіон в Харкові знаходиться в жахливому стані, команди грали в Полтаві на стадіоні Ворскли.

Динамівці забили швидкий м`яч: на 9 хвилині у воротах Худжамова розписався Гіоане. Подальші події на полі можна назвати театром невикористаних можливостей. Гольових моментів як у однієї, так і у іншої команди було предостатньо. Але... Останні хвилини матчу пройшли під акомпанемент уболівальників, які кричали «Ворскла!», «Ворскла!».

ФК Харків, набравши в 23 іграх 20 очок, посідає передостанню 15-ту сходинку турнірної таблиці.

Перемога з мінімальним рахунком зберігає лідерство за динамівцями, у них 54 очки, на другій позиції Шахтар (53), Дніпро (свій матч грає завтра) з 48 очками - третій.