Металіст в Одесі виграв у Чорноморця 1:0

Наступна гра у Дніпропетровську

Харків. 31 березня. УНІАН. У черговому матчі Чемпіонату України з футболу харківський Металіст в Одесі наніс поразку місцевому Чорноморцю з рахунком 0:1. Гол у ворота одеситів на 3-й хвилині забив Куельйо. Набравши в 23 іграх 46 очок, Металіст перебуває на 4-му місці турнірної таблиці. Наступну гру Металіст проведе 6 квітня у Дніпропетровську. Лідирують Динамо, Шахтар, Дніпро.

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