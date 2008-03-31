Металіст в Одесі виграв у Чорноморця 1:0
10:27, 31 березня 2008Харьків
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Наступна гра у Дніпропетровську
Харків. 31 березня. УНІАН. У черговому матчі Чемпіонату України з футболу харківський Металіст в Одесі наніс поразку місцевому Чорноморцю з рахунком 0:1.
Гол у ворота одеситів на 3-й хвилині забив Куельйо.
Набравши в 23 іграх 46 очок, Металіст перебуває на 4-му місці турнірної таблиці.
Наступну гру Металіст проведе 6 квітня у Дніпропетровську.
Лідирують Динамо, Шахтар, Дніпро.
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