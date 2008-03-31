Аваков опублікував свої доходи

Харків. 31 березня. УНІАН. Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ подав до Державної податкової адміністрації декларацію про доходи, зобов`язання фінансового характеру і майновий стан державного службовця за 2007 рік, повідоляє сайт ОДА.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу А.АВАКОВА та членів його сім`ї становила 1 085 163,82 гривні (у тому числі сукупний дохід членів сім`ї - 175 897,94 грн.).

Дохід голови облдержадміністрації в 2007 р. становить: заробітна плата голови обласної державної адміністрації - 87 969,68 грн. зарплата депутата обласної ради - 3 932,0 грн., дивіденди, відсотки, роялті - 437 337,41 грн.

Керівник області володіє земельною ділянкою площею 1200 кв. м і гаражем (22 кв.м).

А.АВАКОВ також володіє квартирами загальною площею 785,07 кв.м. У тому числі: квартирою в м. Чугуїв, Харківської області, що дісталася у спадок від батьків, і двома квартирами в Харкові.

У власності А.АВАКОВА знаходиться автомобіль «Сітроєн» Zx10 (об`єм двигуна 1100 куб. см).

На рахунках А.АВАКОВА в банках та інших фінансово-кредитних установах знаходяться 132 002,61 грн., на рахунках членів його сім`ї - 114 596,01 грн.