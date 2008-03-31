Біля Київського суду знову пікет
13:32, 31 березня 2008Харьків
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«Харків за Мухатаєва!»
Харків. 31 березня. УНІАН. Сьогодні біля приміщення Київського райсуду знову пікетування.
Як передає кореспондент УНІАН, у цьому суді триває розгляд справи «СБУ – міськрада» , і зранку тут зібралася невелика група людей, щоб підтримати керівництво облуправління Служби безпеки України.
Активісти схвалють дії СБУ у стосунках з керівниками Харківської міськради, вважаючи їх правильними. Вони тримають у руках плакати з написами: «Харків – за Мухатаєва!», «Добкіна й Кернеса – до відповідальності!», «Кернес – досить грубувати народ!».
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