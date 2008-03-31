Харкову обіцяють Смарагдову долину

Харків. 31 березня. УНІАН. У Харкові планують побудувати «Смарагдову долину».

Як повідомляє сайт Харківської міськради, містобудівна рада затвердила проект реконструкції промзони колишнього заводу «Серп і Молот».

Мовиться про будівництво низки житлових та офісних будівель з умовною назвою «Смарагдова долина». Замовник проекту - управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва і дорожнього господарства. Проектувальник - ТОВ «Інститут Харківпроект».

Як відзначила на засіданні містобудівної ради, представник проектної організації Тетяна ПОЛИВАНОВА, детальним планом території передбачається: створення хордової магістралі з південною в північно-східну частину міста - пробивка вул.Польової на вул.Ак.Павлова як загальноміської магістралі регульованого руху; «пробивка» магістралі районного значення від перехрестя пр.Московский - вул.Польова уздовж р. Немишлі по території існуючого заводу з виходом на Салтівське шосе і пер.Салтівський; реконструкція вул.Воровського, вул.Крупської з виходом на проектовану житлову вулицю даного житлового району, що дозволить значно поліпшити доступ до транспорту населення, що проживає в долині р. Немишлі на ділянці від пр.Тракторобудівників до вул.Крупської; «пробивка» Салтівського шосе через вул. Семиградську, вул. Артільну з виходом на «пробивку» вул.Кірова з облаштуванням розв`язки руху в різних рівнях.

Планувальна структура розв`язується розчленовуванням території на функціональні зони: торгового призначення, офісно-ділового призначення і житла, сформованого за принципом квартальної забудови з виділенням зони навчальних закладів та спортивного комплексу.

Довідково: територія у межах проекту - 228 га, перспективна чисельність населення - 13 тис. осіб, будівництво житлового фонду - 350 тис. м2, площа зелених насаджень загального користування -14 га.

На території ЗАТ «Серп і Молот»: громадсько-торговий центр 130 тис. м2, бізнес-центр 150 тис. м2, спортивний комплекс 70 тис. м2, три житлові квартали загальною місткістю 280 тыс. м2, з чисельністю 9 тис. осіб, загальноосвітня школа на 800 місць, дитячі дошкільні установи на 180 і 50 місць.