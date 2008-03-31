Коаліція підступається до Добкіна

Харків. 31 березня. УНІАН. Фракції коаліції вимагають включити завтра до порядку денного Верховної Ради постанову про проведення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після закінчення Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і комітетів повідомив заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, така вимога коаліції свідчить про ”продовження повного нехтування” коаліцією місцевого самоврядування. «Без будь-яких законних підстав, за політичними домовленостями фракцій коаліції є бажання зробити чергове рішення, яке не буде відповідати ні конституційним гарантіям місцевого самоврядування, ні законам», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

В той же час О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що Верховна Рада досі чекає офіційних висновків від правоохоронних органів щодо ситуації, яка відбулася у Харкові тиждень тому. «Ми чекаємо офіційних висновків. Але ”Наша Україна” вимагає, щоб це питання було включене до порядку денного, а БЮТ мовчазно, але підтримує це», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 березня співробітниками Управління СБУ в Харківській області були розпочаті дії у зв’язку з кримінальною справою, порушеною, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради».

Того ж дня прес-служба Харківської міськради заявила про збройне захоплення будівлі міськвиконкому співробітниками СБУ

За словами секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, «люди в масках вилучили документи з відділу кадрів і вантажать їх у мішки». «Це особисті справи співробітників органів місцевого самоврядування.

У свою чергу фракція Партії регіонів у ВР висунула вимогу заслухати у парламенті звіт генерального прокурора і голови СБУ з приводу подій навколо керівництва Харкова.