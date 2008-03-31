Фельдман планує зупинити TV-лохотрон

Харків. 31 березня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр Фельдман подав на розгляд у Верховну раду законопроект про внесення змін до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» щодо недопущення зловживань довірою телеглядачів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.Фельдмана.

Народний депутат звернув увагу на те, що станнім часом телевізійний ефір заповнила хвиля сумнівних з погляду законності платних інтерактивних вікторин та ігор. Технологія гри дуже проста. Як правило, телегляду пропонується вгадати слово, що складається з набору букв, і одержати винагороду. Телеглядач набирає номер, по якому потрібно зателефонувати, щоб взяти участь у грі. При цьому глядачі змушені платити навіть за спробу участі у грі. Телеканали часто вводять в оману своїх глядачів, створюючи для них ілюзію змагання, щоб затримати їх перед екраном і змусити безперервно набирати номер платного телефону.

Жертвами таких «ігор» в основному стають незахищені верстви населення, тобто підлітки та малозабезпечені люди похилого віку, які навіть після одержання телефонних рахунків, не розуміють, що їхньою наївністю скористалися. Даний законопроект покликаний зупинити зловживання довірою телеглядачів і припинити трансляцію телевікторин, що супроводжуються інтерактивним телефонним шахрайством.

Зокрема, пропонується викласти ст.62 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» у новій редакції, де телерадіоорганізаціям забороняється поширювати програми і передачі, в яких телеглядачам у тій чи іншій формі пропонується матеріальна винагорода, і при цьому їм необхідно робити дзвінки за свій рахунок.

«Телеканали, які внесли у свою мережу мовлення практику «тихого опівнічного обкрадання», користуючись чи то довірливістю, чи то неуважністю своїх глядачів, ведуть негідну політику мовлення. Збагачуючись, вони не можуть зупинитися, але так не може тривати далі. Настав час захистити глядача від маніпуляцій його свідомістю та гаманцем з боку «блакитних екранів», - зазначив автор проекту закону.