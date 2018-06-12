«Кучи над городом встали» (фоторепортаж)

Особливого вигляду в цьому відношенні Харків набуває навесні.

Щоправда, кожна пора року в місті по-своєму чудова і має свої особливі прикмети – на початку зими у нас випадково випадає сніг, влітку стоять стовпи куряви і пилу, восени починається сезон «опалого листя».

Весна ж прекрасна розбитими дорогами і тротуарами, а особливо - купами сміття. Вони скрізь. І на околицях, і в передмісті, і під твоїм під’їздом, і в центрі міста. Таке враження, що це якась величезна напасть, вселенське зло, проти яких людина безсила.

Європеєць, звичайно, посміється над нашими бідами, а нам не до сміху. Щоправда, ми отримали Диплом на міжнародному конкурсі «Краще місто СНГ». Причому в красивій номінації: «За впровадження іноваційних технологій в комунальному господарстві, за успіхи в благоустрої та озелененні міста, за успіхи в розвитку міського співтовариства».

100 міст із 10 країн боролися за це. А отримали ми. Щоправда, переклад вийшов трохи невдалий – «міське «співтовариство». «Співтовариство», треба розуміти, це ми, громада. Громада обирає владу, влада працює в ім’я громади. Громада платить податки, влада підраховує, скільки треба на сезон купити мітел, лопат і ще чогось там, щоб прибирати сміття.

А раз воно є, то щось тут не так. Або влада громадські гроші кудись діває, або мітел мало. Йду увечері 3 квітня центром – сміття. І на Сумській, і на найбільшому в Європі майдані. Чому сміття? Кажуть, був мітинг проти НАТО. Ну то й що? Це ж демократія.

А ж тільки ввечері збагнув. У телевізорі показали. Це був четвер. Будень, робочий день. На чолі ходи - «маршу-протесту», в голові колони - наш мер. Поряд – його заступники і підлеглі, соратники. А далі – мітинг, виступи проти клятого ворога, підлого агресора. І що поріняно з цим пробки, незручності, тригодинне бумкання Газманова, або якесь сміття? Навіть якщо це великі купи…