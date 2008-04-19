Металіст – Карпати 4:0

Харків. 19 квітня. УНІАН. З розгромним рахунком 4:0 завершився у Харкові матч 26-го туру України з футболу між місцевим Металістом та Карпатами (Львів).

Як передає кореспондент УНІАН, голи у ворота львів’ян забили Едмар (12), Джексон (25), Лащенков (57), Слюсар (81).

Гра проходила на стадіоні «Динамо».

Набравши в 26 іграх 55 очок, Металіст упевнено закріпився на 3 сходинці турнірної таблиці. Харків’яни випереджають Дніпро вже на 4 очки.

Результати решти матчів 19 квітня:

Шахтар - Металург З 4:0 (Адріано 35, Жадсон 44, Гладкий 48, Фернандіньйо 85 ) .

Ворскла - Кривбас 2:1 (Маркоські 12, Цуррі 90 (пен.) - Бюлюкбаші 64 (пен.).

Зоря - Металург Д 1:1 (Нвоха 56 - Ткаченко 32).