Металіст – Карпати 4:0
22:03, 19 квітня 2008Харьків
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Харків’яни випереджають Дніпро на 4 очки
Харків. 19 квітня. УНІАН. З розгромним рахунком 4:0 завершився у Харкові матч 26-го туру України з футболу між місцевим Металістом та Карпатами (Львів).
Як передає кореспондент УНІАН, голи у ворота львів’ян забили Едмар (12), Джексон (25), Лащенков (57), Слюсар (81).
Гра проходила на стадіоні «Динамо».
Набравши в 26 іграх 55 очок, Металіст упевнено закріпився на 3 сходинці турнірної таблиці. Харків’яни випереджають Дніпро вже на 4 очки.
Результати решти матчів 19 квітня:
Шахтар - Металург З 4:0 (Адріано 35, Жадсон 44, Гладкий 48, Фернандіньйо 85 ) .
Ворскла - Кривбас 2:1 (Маркоські 12, Цуррі 90 (пен.) - Бюлюкбаші 64 (пен.).
Зоря - Металург Д 1:1 (Нвоха 56 - Ткаченко 32).
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