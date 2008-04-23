Євро подорожчав до 1,6 долара

Харків. 22 квітня. УНІАН. Курс євро підстрибнув до рекордної позначки 1,60 долара на торгах 22 квітня, повідомляє AFP. Причиною нового витка падіння вартості долара стала несприятлива статистика щодо продажу нерухомості в США.

Звіт показав, що продажі на вторинному ринку житла впали на 2 відсотки в березні проти лютого і на 19,3 відсотка проти березня 2007 року. Падіння обсягу продажів і цін на нерухомість продовжує підсилювати страхи інвесторів щодо масштабів рецесії в США.

Обвалові курсу долара посприяла також заява члена ради директорів Європейського Центробанку (ЄЦБ) Крістіана Нуайе (Christian Noyer) про можливе підвищення базової ставки для боротьби з інфляцією. За його словами, ЄЦБ зробить усе можливе для того, щоб утримати інфляцію в Єврозоні в рамках 2 відсотків на рік.

Своєю чергою, падіння долара спровокувало різкий зліт цін на нафту. Нафтові ф`ючерси на травень злетіли до чергового рекорду, що становить цього разу 119,74 долара за баррель, повідомляє агентство Bloomberg.

Лента.ру