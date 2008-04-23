Харків. 23 квітня. УНІАН. Генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль ЛАМІ оголосив повідомлення про те, що 16 травня 2008 року Україна стане членом СОТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, П.ЛАМІ нагадав, що протокол про приєднання України до Маракешської угоди про створення Світової організації торгівлі підписано у Женеві 5 лютого 2008 року. 16 квітня уряд України схвалив вищевказаний Протокол. Згідно з умовами параграфу 8, Протокол набуває чинності 16 травня 2008 року.

З огляду на параграф 1 Протоколу, Україна стане членом СОТ 16 травня. Це повідомлення надано згідно з параграфом 9 Протоколу.