Харків увійшов до Ради міст, де проходитиме Євро-2012

Харків. 22 квітня. УНІАН. Мери українських та польських міст, у яких проходитимуть фінальні матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, утворили Раду міст «Євро-2012».

Як передає кореспондент УНІАН, у присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбулась урочиста церемонія підписання декларації про створення відповідної Ради.

Згідно з документом, Рада діятиме на постійній основі і засідатиме не менш як двічі на рік протягом 2008-2009 років і не менш як 4 рази на рік протягом 2010-2012 років.

Як відзначається у декларації, завданням Ради має стати координація дій українських та польських міст під час підготовки до Євро-2012, обмін досвідом, взаємна підтримка і спільне обстоювання інтересів міст у відносинах з центральною владою та УЄФА.

Рада обиратиме співголів - по одному з польської та української сторони - на кожному засіданні. На 2008 рік прийнято рішення обрати співголовами мера Львова Андрія САДОВОГО та президента Варшави Анджея ЦУДАКА.

Керівники міст вирішили, що наступне засідання Ради відбудеться у жовтні 2008 року у Варшаві.

Документ підписали з польської сторони: від Варшави А.ЦУДАК, від Вроцлава - Мачєй БЛУЙ, від Хожува - Ян МІХАЛІК, від Гданська - Анджей ТРОЯНОВСКІ, від Кракова - Вєслав СТАРОВІЧ, від Познані - Мачєй ФРАНКЄВІЧ.

З української сторони документ підписали: від Львова - А.САДОВИЙ, від Одеси - Михайло КУЧУК, від Дніпропетровська - Іван КУЛІЧЕНКО, від Донецька - Микола ВОЛКОВ, від Харкова - Михайло ДОБКІН, від Києва - Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.