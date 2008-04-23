Сьогодні Ляшко поговорить з харків’янами про Добкіна

Харків. 23 квітня. УНІАН. Сьогодні у Харкові перебуває народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування діяльності влади Харкова Олег ЛЯШКО.

Як передає кореспонент УНІАН, у першій половині дня О.ЛЯШКО проведе зустріч з харків’янами. Вона відбудеться у Палаці культури міліції.

О 14.30 у прес-центрі «Майдан Свободи» планується прес-конференція нардепа, у якій ітиметься про діяльність Харківського міського голови та міської ради та результати роботи слідчої комісії.