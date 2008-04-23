14.30 Прес-конференція голови ТСК з розслідування діяльності влали Харкова О.Ляшка (прес-центр Майдан Свободи)

Сьогодні о 14.30 у прес-центрі «Майдан Свободи» відбудеться прес-конференція народного депутата України, голови Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з розслідування діяльності Харківського міського голови та Харківської міської ради О.Ляшка. Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8. Тел.720-12-15.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter