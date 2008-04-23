НБУ вводить в обіг нову монету (фото)

Харків. 23 квітня. УНІАН. Національний банк України сьогодні, 23 квітня 2008 року, вводить в обіг ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену Київському зоологічному парку, заснованому в 1908 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НБУ, монету виготовлено з нейзильберу, якість карбування - “спеціальний анциркулейтед”, маса - 12,8 г, діаметр - 31,0 мм, тираж - 50 000 штук. Гурт монети рифлений.

На аверсі монети зображено композицію - коло, що розділене розою вітрів на чотири частини, кожна з яких символізує класи ссавців, птахів, риб, земноводних, які представлені в зоопарку; вгорі – малий Державний Герб України та розміщено написи НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (ліворуч півколом), унизу – 2/ ГРИВНІ 2008 та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізований напис ZOO, у якому зображено жирафа та написи 100/років, унизу – КИЇВСЬКОМУ ЗООПАРКУ.

Художники: аверс – Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК; реверс – Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО. Скульптори: Володимир АТАМАНЧУК, Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.

Ювілейна монета номіналом 2 гривні є дійсним платіжним засобом України й обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

Фото НБУ