Нічого гарного від Медведєва не очікують

Київ. 23 квітня. УНІАН. Директор міжнародних програм Центру ім. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ не чекає кардинальних змін у відносинах України з Росією за нового Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час веб-конференції на тему: «Нові виклики для зовнішньої політики України».

«Кардинальних змін я не чекаю, хоча в Росії позиція Президента визначає дуже багато І, звичайно, особа Президента, команда, яку він формує, - від цього залежить якщо не стратегія, то тактика відносин, зокрема з Україною», - сказав експерт.

В.ЧАЛИЙ також зазначив, що “не чекає якоїсь більш м`якої лінії Дмитра МЕДВЕДЄВА по відношенню до України». В.ЧАЛИЙ сподівається, що зі вступом Росії до СОТ, який Д.МЕДВЕДЄВ неодноразово підтримував, Україна може одержати ще один цивілізований механізм вирішення торгових спорів.

Він також вважає, що позиція Д.МЕДВЕДЄВА щодо членства України в НАТО “не буде м`якшою».