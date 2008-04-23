Червоненко пропонує розглядати аеропорти як цілісні майнові комплекси

Київ. 23 квітня. УНІАН. Голова Національного агентства з підготовки і проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО пропонує розглядати аеропорти міст, які приймають чемпіонат, тільки як цілісні майнові комплекси, включаючи смуги, термінали і інфраструктуру для залучення інвесторів до їх реконструкції в рамках підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Наша пропозиція полягає в наступному: необхідно припинити розмови про зміну форми власності комунальних аеропортів, вивести аеропорти приймаючих міст за рамки концепції розвитку аеропортів. Їх необхідно розглядати тільки як цілісні майнові комплекси і саме так, в комплексі, пропонувати їх інвесторам», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Голова Нацагентства також запропонував сьогодні уряду припинити державне фінансування реконструкції комунальних аеропортів, які передаватимуться інвесторам, оскільки ці кошти не буде повернуто в повному обсягу при приватизації.

Крім того, Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає за необхідне передати в комунальну власність цілісний майновий комплекс державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» разом зі злітно-посадочною смугою, а також провести термінову приватизацію компанії «Дніпроавіа».

На його думку, при перегляді бюджету кошти, що звільняться в результаті відмови від держфінансування комунальних аеропортів, можна буде спрямувати на шляхове будівництво в приймаючих містах.

«Щодо аеропортів у нас скрізь є червоні картки від УЄФА. На думку експертів, можливість успішного виконання робіт становить всього 35%. За їх твердженням, якщо ми в травні-червні цього року не приступимо до активних робіт, Україні може бути показано червону картку», - наголосив Є.ЧЕРВОНЕНКО, аргументуючи свою позицію.

Сьогодні голова Нацагентства на засіданні уряду докладав про хід підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня на засіданні організаційного комітету з підготовки і проведення в Україні Євро-2012 віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК заявив, що розроблена Міністерством транспорту і зв`язку Концепція реконструкції аеропортів до Євро-2012 закладає основу для публічного конфлікту між центральною і місцевими владами.

«Суть полягає в тому, що Міністерство транспорту в цій концепції дотримується масової націоналізації і повернення аеропортів у державну власність. Водночас, є позиція міських влад – Харківської, Донецької і Одеської міських рад – про те, що вони за жодних обставин не готові ухвалювати рішення щодо передачі аеропортів у держвласність», - сказав І.ВАСЮНИК.