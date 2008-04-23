Ляшко вважає, що перевибори у Харкові відбудуться у серпні – вересні

Харків. 23 квітня. УНІАН. Народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування діяльності Харківського міського голови та Харківської міськради Олег ЛЯШКО вважає, що дострокові вибори у Харкові можуть відбутися у серпні – вересні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові, коментуючи ситуацію в парламенті та матеріали, які на сьогодні має комісія.

Враховуючи вимоги законодавства України, сказав О.ЛЯШКО, «я прогнозую дострокові вибори на серпень – вересень».

Він заперечив деякі твердженння про начеюто відсутість підстав для призначення перевиборів і заявив, що комісія має «конкретні факти, конкретні висновки судів», і масштаби порушень з боку влади Харкові, на його думку такі, що перевибори мають пройти однозначно.

Серед порушень О.ЛЯШКО назвав, зокрема, незаконне виділення владою «понад 300 гектарів землі фіктивним фірмам», «розпродаж комунальної власності» і об’єктів, «які становлять архітектурну, історичну цінність», ігнорування «понад 30 протестів прокуратури на рішення сесій». За його словами, зловживання також виявлені в діяльності багатьох комунальних підприємств, посадових осіб, і вони були зафіксовані органами КРУ, міліції. «30 млн. грн. з міського бюджету, - сказав зокрема О.ЛЯШКО, - було перераховано на придбання сміттєзбиральної техніки - і ні грошей ні техніки, чим і займається Генеральна прокуратура».

На його думку, цих матеріалів досить для призначення дострокових виборів влади Харкова. «На підставі тих матеріалів, які має комісія, Харківську міську владу треба міняти, бо сьогодні вона не працює на інтереси харків’ян, а працює на інтереси власних структур чи структур, які вона обслуговує».

На прохання журналістів пояснити той спротив, який чиниться у парламенті, О.ЛЯШКО не виключив, що «до Верховної ради зайшли великі гроші», і те, як представники Партії реагують на спрооби поставити на одговорення питання перевиборів, «дає підстави думати, що це добре оплачено, і що за тією риторикою, яка лунає в залі, криється велика мета».

Насамкінець О.ЛЯШКО висловив переконання, що дострокові вибори у Харкові відбудуться: «Ми доведемо це питання до логічного кінця, а він один», - сказав голова ТСК.