Ляшко заявив, що вдада Харкова причетна до пожежі в ТЦ «Барабашове»

Харків. 23 квітня. УНІАН. Народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування діяльності Харківського міського голови та Харківської міськради Олег ЛЯШКО вважає, що влада Харкова причетна до пожежі в Торговому центрі «Барабашове», яка сталася 16 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, своє припущення голова ТСК зробив сьогодні на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи».

«Є підстави вважати, що до подій на Барабашівці причетна харківська влада», - заявив О.ЛЯШКО.

Це висновок він зробив на підставі того, що секретар міськради Геннадій КЕРНЕС начебто на сесії 16 квітня оголосив про пожежу раніше, ніж про це було повідомлено з профільних компетентних джерел.

«Адже відомо, що повідомлення з вуст КЕРНЕСА пролунало раніше, ніж повідомлення про саму пожежу», - сказав О.ЛЯШКО, відповідаючи на запитання журналістів.