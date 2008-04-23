На східному кордоні застрелено людину

Харків. 23 квітня. УНІАН. Сьогодні на українсько-російському кордоні було застрелено людину.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, за попередніми даними, людина загинула внаслідок застосування зброї російськими прикордонниками.

Подія сталася сьогодні у другій половині дня на ділянці прикордонної застави «Липці» Харківського прикордонного загону, коли був обстріляний автомобіль УАЗ, який прямував з Росії в Україну. «Є факт застосування зброї російською стороною», - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, «в результаті застосування зброї шофер помер». На цей час тіло разом з автомобілем перебувають на території України.

У ці хвилини на місці події працює оперативна група, до якої входять прикордонники, представники прокуратури та Служби безпеки України, зазначив співрозмовник агентства. З’ясовуються всі обставини події.

Факт застосування зброї і загибелі людини кореспонденту УНІАН підтвердили кілька джерел.