Прокурор опротестував рішення облради щодо розподілу державної субвенції
Понад 100 млн. грн. пішли «не туди»?
Харків. 29 квітня. УНІАН. Прокурор Харківської області опротестував рішення обласної ради щодо розподілу державної субвенції, яке було ухвалене на сесії 16 квітня.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посилання на начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації Сергій ОВСЯННИКОВА.
За його інформацією, прокурор Харківської області Василь СИНЧУК опротестував рішення ХХVI сесії Харківської обласної ради в частині, що стосується розподілу державної субвенції на соціально-економічний розвиток (73 млн. грн.), енергосубвенції (36 млн. грн.) і виділення додаткових коштів на Губарівську школу (700 тис. грн.).
За даними С.ОВСЯННИКОВА, у відповідь на протест прокурора заступник голови обласної ради Сергій ЧЕРНОВ надіслав листа на ім`я голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, у якому запропонував до 6 травня цього року передати обласній раді проекти рішення з питань розподілу державної субвенції.
Передбачається, що позачергова сесія обласної ради, на якій буде розглянуто протест прокурора Харківської області, відбудеться 8 травня ц.р.
Як повідомляв УНІАН, на сесії 17 квітня ц.р. депутати Харківської облради внесли зміни до обласного бюджету на 2008 рік. Зокрема, було ухвалене рішення перенаправити субвенції в розмірі 37 млн. грн., які планувалося виділити на реконструкцію та ремонтно-відбудовчі роботи стадіону «Металіст» (20 млн. грн.), будинку Держпрому (7 млн. грн.) та обласної філармонії (10 млн. грн.), у бюджет міста Харкова для того, щоб міська рада мала можливість самостійно розпорядитися цими коштами.