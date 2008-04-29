Чи вважають українці Великдень великим святом?

Харків. 29 квітня. УНІАН. Переважна кількість українців (87,7%) вважають Великдень справді великим святом.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у квітні 2008 року, передані агентству УНІАН.

При цьому майже кожен десятий респондент (9,4%) сприймає Великдень як звичайне свято, і лише 1,8% опитаних не вважають Великдень святом. Решта респондентів (1%) вагалися з відповіддю на питання.

Згідно з опитуванням, ставлення громадян до Великодня дещо змінилося за останні 6 років. Так у 2002 році дійсно великим святом Великдень вважали 80,7% опитаних, звичайним святом – 13,9%, не вважали святом – 4,5%, а 1% респондентів вагалися з відповіддю.

При цьому існує певна регіональна специфіка ставлення громадян до цього свята. Так, у Західному регіоні 97,6% опитаних сприймають Великдень як дійсно велике свято. Звичайним святом Великдень вважають 0,8% жителів Західного регіону, а не вважають його святом – 0,3% (решта – вагалися з відповіддю).

У решті регіонів ставлення громадян до Великодня є близьким між собою. Дійсно великим святом Великдень вважають 88,3% опитаних у Центральному регіоні, 84,8% – у Південному і 82,8% – у Східному регіоні. Як звичайне свято Великдень сприймають 10,1% жителів Центру, 8,9% жителів Півдня і 14,0 жителів Сходу України. Не вважають Великдень святом 1,1% респондентів у Центральному регіоні і по 3% опитаних у Південному і Східному регіонах.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 квітня 2008 року. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.