Луценко не зводить очей з Добкіна
17:01, 29 квітня 2008Харьків
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У міністра «є питання» до мера Харкова
Харків. 29 квітня. УНІАН. У міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА є питання стосовно діяльності міських голів Києва, Харкова, Тернополя, Львова і Кіровограда.
Про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив в ефірі «5 каналу» передає «Ліга».
За словами міністра, правоохоронні органи ведуть спостереження за діяльністю мерів зазначених міст і не приховують цього.
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