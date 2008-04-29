Луценко не зводить очей з Добкіна

Харків. 29 квітня. УНІАН. У міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА є питання стосовно діяльності міських голів Києва, Харкова, Тернополя, Львова і Кіровограда.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив в ефірі «5 каналу» передає «Ліга».

За словами міністра, правоохоронні органи ведуть спостереження за діяльністю мерів зазначених міст і не приховують цього.