Експерти називають Фельдмана основним претендентом на пост мера Харкова

Харків. 13 травня. УНІАН. Експерти називають народного депутата від БЮТ Олександра ФЕЛЬДМАНА основним претендентом на пост мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Центром соціальних технологій «Соціополіс» на замовлення Агентства моделювання ситуацій, обнародувані сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, у відкритому режимі експерти назвали 9 основних претендентів на посаду мера Харкова.

У трійці лідерів О.ФЕЛЬДМАН – його назвали 80% опитаних, нинішній мер Михайло ДОБКІН (72%) і колишній мер Харкова Володимир ШУМІЛКІН (33%).

Серед інших можливих кандидатів на посаду мера експерти також назвали першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Володимира БАБАЄВА (31%), народного депутата від КПУ Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ (26%), голову громадської організації «Харків`янин» Владислава ПРОТАСА (23%), народних депутатів від Партії регіонів Дмитра СВЯТАША (18%) та Інну БОГОСЛОВСЬКУ (10%), а також бізнесмена, депутата міськради Юрія САПРОНОВА (8%).

При цьому 65% опитаних експертів вважають, що у разі проведення дострокових виборів мера Харкова Партія регіонів знову підтримає кандидатуру М.ДОБКІНА, 15% вважають, що Партія регіонів, навпаки, у жодному разі не підтримає нинішнього мера.

У свою чергу, відповідаючи на питання, хто з представників демократичної коаліції має найбільші шанси стати мером Харкова, 50% експертів вважають такою кандидатурою саме О.ФЕЛЬДМАНА, 22,5% - голову Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА, 5% опитаних вважають, що таким може стати В.БАБАЄВ.

Дослідження проводилося з 25 квітня по 3 травня, в ході дослідження було опитано 40 експертів: політологи, аналітики і журналісти, які спеціалізуються на «харківській» тематиці.