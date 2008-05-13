Тимошенко погрожує губернаторам звільненням

Київ. 13 травня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що уряд не перекладатиме на когось іншого відповідальність за стан економіки в Україні, але направлятиме подання на звільнення тих голів обласних держадміністрацій, які працюють незадовільно .

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу у ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що завтра на засіданні уряду будуть розглянуті результати діяльності губернаторів і визначений перелік тих областей, де зараз найгірша економічна ситуація.

За словами глави уряду, згідно з чинним законодавством, саме голови ОДА відповідальні за цінову політику в регіонах.

«Коли сьогодні губернатори виконують доручення практично роздмухувати інфляцію, робити так, щоб ціни зростали, то такого ми допускати не будемо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр пояснила, що завтра уряд заслухає губернаторів, і якщо будуть підстави, то вона подаватиме подання на їх звільнення Президенту.

«Можу запевнити, що я ні в якому разі сьогодні не буду перекладати на будь-кого відповідальність за будь-що, що відбувається в уряді, включаючи інфляцію», - сказала вона.

В той же час Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що хоче, щоб губернатори, уряд, Нацбанк і Президент спільно зосередилися на виконанні антиінфляційних заходів.