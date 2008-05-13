В Україну йде потепління

Харків. 13 травня. УНІАН. Завтра в Україні буде тепло, вночі пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 14 травня в Україні мінлива хмарність. вночі, крім північних областей, вдень у східних, південних областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на півдні до 12°, вдень 13-18°, на Закарпатті та у південній частині місцями 20-22; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

15-16 травня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 16 травня у західних, північних та центральних областях короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень 16 травня в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15 травня 1-6° тепла, у північних, центральних, східних, місцями у західних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°, у південній частині, а 16 травня в Україні 7-12° тепла; температура вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°, 15 травня на Лівобережжі 14-19°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

17- 18 травня в західних, північних та місцями центральних областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 8-14°, у східній частині місцями 5-7° тепла; вдень 19-25°, на Закарпатті, Прикарпатті, Вінниччині та Одещині до 28°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 5-7°, вдень 15-17°.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

15-16 травня у столичному регіоні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 16 травня короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15 травня 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, 16 травня 7-12° тепла; вдень 18-23°.

17-18 травня на Київщині короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.