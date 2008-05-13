Фельдман подарував багатодітній родині автомобіль «Газель»

Харків. 13 травня. УНІАН. До Дня сім’ї народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН подарував багатодітній родині, що виховує 11 дітей, автомобіль «Газель».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН, який є головою створеного ним Міжнародного благодійного фонду, подарував автомобіль родині ХОМИЧІВ, що мешкає у смт.Шарівка Богодуховського району.

Фонд підтримав ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Зігрій любов’ю дитину» щодо допомоги багатодітним родинам, які виховують 10 і більше дітей.

Також Фонд допоміг газифікувати будинок родини ХОМИЧ, що виховує шістьох хлопчиків і п’ятьох дівчат - найстаршому 19 років, меншому - 1 рік.

У повідомленні зазначається, що меморандумом про взаємодію, підписаним Фондом ФЕЛЬДМАНА з Харківською облдержадміністрацією, передбачено покращення житлових умов багатодітних сімей, які виховують 10 і більше дітей. На реалізацію проекту передбачено 2,7 млн. грн. Всього в Харківській області мешкає 8 таких родин.