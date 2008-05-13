Випускні вечори у Харкові відбудуться 20-21 червня

Харків. 13 травня. УНІАН. Випускні вечори у Харкові, як і планувалося раніше, відбудуться 20-21 червня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформував міський голова Михайло ДОБКІН.

За словами мера, влада Харкова врахувала побажання учнів, батьків, а також вчителів.

«Враховуючи побажання батьків, випускників та вчителів Харкова, традиційний святковий вечір на майдані Свободи для випускників 2008 року відбудеться так, як і планувалися раніше», - сказав М.ДОБКІН.

Коментуючи учорашню заяву голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА про те, що дати проведення випускних вечорів регламентуються наказом Міністерства освіти та науки України, начальник міського управління освіти Ольга ДЕМЕНЕКО заявила, що в листі Міністерства освіти і науки України від 11.03.2008 р. не вказуються дати проведення випускних вечорів у школах. За її словами, в листі Міністерства йдеться лише про дату останнього іспиту для випускних одинадцятих класів – 17 червня 2008 року.

«На підставі цього листа ГУ освіти і науки облдержадміністрації 01.04.2008 р. видає свій наказ про проведення випускних вечорів для випускників шкіл області 25 і 26 червня 2008 року. Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань міськради звернулося до ГУ освіти та науки облдержадміністрації з проханням дати згоду на проведення випускних вечорів 20 і 21 червня 2008 р. У листі-відповіді, який одержало наше управління, не йдеться про заборону проводити 20 і 21 червня випускні вечори, а лише роз`яснюється порядок проведення випускних і не більше», - стверджує О.ДЕМЕНКО і наводить аргументи за проведення випускних вечорів 20 і 21 червня:

По-перше, до міського управління освіти звернулося понад тисячу батьків випускників більш як 20 шкіл Харкова з проханням провести випускні 20-21 червня, щоб зменшити часовий розрив між іспитами та отриманням атестатів, аби діти мали час відпочити перед вступом до вузів.

По-друге, 25 і 26 червня – робочі дні, тоді як 20 і 21 - кінець тижня і вихідний.

По-третє, 26 і 27 червня у п`яти школах Харкова проводяться тестування, тому випускні у ці дні проводити не можна.

Прес-служба міськради повідомляє про дати проведення випускних вечорів:

2004 рік – останній випускний іспит – 18 червня, випускний вечір – 20 червня

2005 рік – останній випускний іспит – 24 червня, випускний вечір – 25 червня

2006 рік – останній випускний іспит – 22 червня, випускний вечір – 24 червня

2007 рік – останній випускний іспит – 24 червня, випускний вечір – 27 червня.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня А.АВАКОВ повідомив на прес-конференції, що випускні вечори у школах Харківської області пройдуть 25 -26 червня 2008 року.

За його словами, міське управління освіти зверталося до Головного управління освіти і науки облдержадміністрації з проханням про перенесення дати проведення випускних вечорів у місті на 20-21 червня 2008 року, проте обласне управління не дало на це дозволу. А.АВАКОВ пояснив це такими причинами:

«Запрет переноса связан со следующими мотивами: уже издан приказ Министерства образования, где четко указаны две даты 25 и 26 число. Проверка работ медалистов, детей которые претендуют на медаль будет производится только 23 июня, таким образом 20 или 21 невозможно проведение вечеров. 19-20 июня будут проводится экзамены для детей 9 классов, следовательно 20-21 июня они могут помешать проведению выпускных вечеров. Следовательно выпускные вечера везде пройдут 25-26, я думаю что родителям и ребята следовательно нужно готовится к этим датам».