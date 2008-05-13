Фельдман пропонує встановити пільги особам, які всиновили дітей

Харків. 13 травня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ) пропонує внести зміни до законодавства на користь осіб, що всиновили дітей.

Зокрема, на офіційному сайті Верховної ради України відповідний законопроект О.ФЕЛЬДМАНА “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гарантій особам, які усиновили дітей)” зареєстрований під № 2465.

Як зазначається у пояснювальній до законопроекту записці, тенденції останніх років свідчать, що громадяни України неохоче усиновлюють дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так у 2000 році іноземцями було усиновлено 2205 дітей (громадянами України – 2043 дитини), у 2001 році - 2675 дитини (громадянами України – 1999 дітей), у 2002 році - 2341 дитина (громадянами України – 1760 дітей), у 2003 році – 2187 дітей (громадянами України – 1635 дітей), у 2004 році – 2058 дітей (громадянами України – 1492 дитини), у 2005 році – 2156 дітей (громадянами України – 1419 дітей).

На сьогодні на обліку дітей, які можуть бути усиновлені в Україні перебуває близько 26 тисяч дітей. Водночас, для стимулювання усиновлення громадянами України українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, необхідна послідовна і ефективна робота щодо пропаганди національного усиновлення, зокрема, встановлення на законодавчому рівні додаткових гарантій для осіб, які усиновили дітей, зазначено в обґрунтуванні до законопроекту.

Тож О.ФЕЛЬДМАН пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів, що передбачають встановлення додаткових оплачуваних відпусток, а також відпусток без збереження зарплати для осіб, які усиновили дітей. Разом з цим, пропонується підвищити розмір державної соціальної допомоги на кожну дитину, яка є усиновленою малозабезпеченою сім’єю, та встановити допомогу по тимчасовій втраті працездатності для осіб, які всиновили дітей.