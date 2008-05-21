ПриватБанк подарував харків`янину поїздку на фінал Ліги чемпіонів УЄФА

Харків. 21 травня. УНІАН. Харків`янин Ігор ЖУКОВ, власник двомільйонної кредитної карти КБ «ПриватБанк» одержав приз від банку і MasterCard - поїздку на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрінуться «Манчестер» і «Челсі».

«Поїздка на одну з найяскравіших і незабутніх подій футбольного світу - фінал Ліги чемпіонів УЄФА, що цього року проходить 21 травня у Москві, - стала дуже символічним подарунком, який зробили власнику двохмільйонної кредитної карти «ПриватБанк» і платіжна система MasterCard», - йдеться у повідомленні банку.

Окрім цього, він зможе провести день у «Champion Village» - спеціальному секторі для VIP-уболівальників футболу. Таким чином, клієнт «ПриватБанку», який відкрив кредитну карту для того, щоб закінчити ремонт у квартирі і поїхати влітку на відпочинок, одержав з рук представників банку два квитки на Московський фінал.

Довідка УНІАН. На сьогодні «ПриватБанк» емітував понад 5 мільйонів пластикових карт MasterCard, з яких більш як 2 мільйони - карти кредитні. Тільки власники кредиток MasterCard-ПриватБанк мають унікальну нагоду користуватися кредитом безоплатно перші 55 днів після оплати кредиткою товарів і послуг у торгово-сервісній мережі. Сьогодні пластикові карти «ПриватБанку» приймають до оплати понад 50 тисяч торгових точок по всій Україні, в мережі обслуговування карт працює 4 473 банкомати і 2 908 філіалів і відділень.