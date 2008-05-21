Полтава встановить пам’ятники Мазепі, Петру I та Карлу XII

Харків. 21 травня. УНІАН. У Полтаві оголошено результати відкритого архітектурного конкурсу на ескізне рішення пам`ятників головним героям Полтавської битви: російському імператору Петру I, шведському королю Карлу XII та українському гетьману Мазепі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в офіційному прес-релізі для журналістів повідомила прес-служба міськвиконкому Полтави.

За її даними, всі три головні історичні учасники Полтавської битви будуть встановлені на території державного заповідника «Поле Полтавської битви» у вигляді шахових фігур: усі вони однакового зросту і стоять на постаментах, що нагадують шахову туру.

Конкурс тривав два місяці, участь у ньому взяли семеро архітекторів із Харкова, Дніпропетровська, Криму та Полтави. Проект поза конкурсом запропонував і скульптор зі Швеції.