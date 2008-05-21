Син Кушнарьова заявив про затягування процесу у справі про вбивство батька

Харків. 21 травня. УНІАН. Андрій КУШНАРЬОВ заявив, що йде затягування судового процесу у справі про вбивство Євгена Кушнарьова.

Про це повідомляє «СЭО» з посиланням на « Об`єктив-Новини» на каналі Simon.

«Найнеприємніше в цьому те, що суд, коли вперше ухвалював рішення, він призупинив усі слідчі дії по нашій кримінальній справі. І, відповідно, доти, доки не поставлена остаточна крапка, слідство не може провадити жодних дій. У тому числі й усі наші клопотання, які адвокат підготував, вони теж не розглядаються, лежать без розгляду. Тобто фактично йде просто затягування цього процесу», - сказав Андрій КУШНАРЬОВ.