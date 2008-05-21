Сьогодні позачергова сесія міськради

Харків. 21 травня. УНІАН. Сьогодні о 15.00 розпочнеться засідання 22-ї позачергової сесії Харківської міської ради 5 скликання.

Як повідомляє сайт ХМР, у проекті порядку денного – 16 питань. Серед них: про внесення змін до бюджету Харкова на 2008 рік та до Програми економічного і соціального розвитку Харкова на 2008 рік.

Трьома годинами раніше - 12.00 у малій залі міськвиконкому відбудеться засідання виконкому. На порядку денному: про створення прийомної сім’ї, про знесення зелених насаджень, про затвердження проекту створення муніципальної телекомунікаційної мережі для комунальних підприємств міста.