Населення Харкова зменшується

Харків. 21 травня. УНІАН. За даними управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку, чисельність населення Харкова за січень-лютий 2008 року зменшилась на 0,1 % і станом на 1 березня становила 1456,2 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих шлюбів (1079) за цей час зменшилась проти аналогічного періоду 2007 року на 13,2 %, а розлучень (943) – на 2,7 % і становила відповідно 4,5 та 3,9 на 1000 жителів, повідомляє сайт міськради.