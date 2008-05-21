Партія регіонів хоче запобігти арешту Добкіна

Партія регіонів має намір звернутися із заявою в Генеральну прокуратуру України про те, що в Харкові готуються провокації проти мера міста Михайла ДОБКІНА та інших представників місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (Партія регіонів) сьогодні журналістам у Верховній раді.

Зокрема, за її словами, «вчора хотіли взяти дозвіл на арешт мера Харкова та інших членів місцевої влади».

І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що цій темі завтра буде присвячена окрема прес-конференція.

На цей час у Харкові ще ніхто не прокоментував цієї заяви. Не виключено, що сьогодні журналісти зможуть поставити запитання Харківському міському голові Михайлу ДОБКІНУ під час сесії міськради, яка запланована на 15.00.