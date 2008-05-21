Партія регіонів хоче запобігти арешту Добкіна
Богословська заявила, що 20 травня хтось хотів «взяти дозвіл на арешт мера Харкова та інших членів місцевої влади»…
Партія регіонів має намір звернутися із заявою в Генеральну прокуратуру України про те, що в Харкові готуються провокації проти мера міста Михайла ДОБКІНА та інших представників місцевої влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (Партія регіонів) сьогодні журналістам у Верховній раді.
Зокрема, за її словами, «вчора хотіли взяти дозвіл на арешт мера Харкова та інших членів місцевої влади».
І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що цій темі завтра буде присвячена окрема прес-конференція.
На цей час у Харкові ще ніхто не прокоментував цієї заяви. Не виключено, що сьогодні журналісти зможуть поставити запитання Харківському міському голові Михайлу ДОБКІНУ під час сесії міськради, яка запланована на 15.00.