АВЕК виділив кошти для допомоги потерпілим від пожежі на Барабашівці

Харків. 21 травня. УНІАН. Підприємці, які потерпіли під час пожежі в Торговому центрі біля станції метро «Академіка Барабашова», 20 травня зустрілися з генеральним директором ТОВ «Хароптторг» Андрієм ШЕСТАКОВИМ та директором «Благодійного фонду Олександра Фельдмана» Андрієм СТРОНОВИМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ТЦ «Барабашове», під час зустрічі підприємців було поінформовано, що керівництво концерну «АВЕК» ухвалило рішення про виділення 10 млн. грн. для ліквідації наслідків пожежі та виплати матеріальної потерпілим.

З виділених коштів 5 мільйонів будуть спрямовані на відновлення торговельних площ.

Під час зустрічі представники адміністрації та підприємці ухвалили рішення, що розподілом матеріальної допомоги займуться самі потерпілі. Виплати грошової 30-мільйонної компенсації будуть проведені після подання списків до «Благодійного фонду Олександра Фельдмана».

Як повідомляв УНІАН, за даними керівництва Концерну АВЕК, матеріальні збитки від пожежі, яка сталася 16 квітня 2008 р. в ТЦ «Барабашове», становлять близько 50 млн. грн. (вогнем було охоплено 2200 кв.м. території, згорі близько 90 крамниць).