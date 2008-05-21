У Харкові побуває делегація з Москви

21-23 травня – Міжнародний форум

Харків. 21 травня. УНІАН. Харківщину відвідає делегація уряду Московської області. Про це повідомив начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції облдержадміністрації Віктор КОВАЛЕНКО. Делегація перебуватиме на Слобожащині 21 - 23 травня з метою участі у Міжнародному форумі випускників-іноземців вищих навчальних закладів Харківської області, повідомляє сайт ОДА.

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