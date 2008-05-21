Фельдман не схвалює рішення про передачу метро у комунальну власність

Харків. 21 травня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає економічно необґрунтованим нинішнє рішення міськради про передачу «Харківського метрополітену» у власність міста і не вірить у його успішну реалізацію.

Як повідомили кореспонденгту УНІАН у прес-службі народного депутата, про це сказав О.ФЕДЬМАН під час спілкування з харківськмим журналістами.

Водночас О.ФЕЛЬДМАН підкреслив, що не є фанатичним противником передачі харківського метро у власність міста.

«Я проти того, щоб метро передавали зараз, в самий непідходящий момент - коли місто не в змозі прийняти такий подарунок – сказав О.ФЕЛЬДМАН.

При цьому навів нагадав, що згідно з Постановою Кабінету міністрів про затвердження Державної програми підготовки та проведення в Євро-2012 в Україні на капітальне будівництво метро у Харкові на 2008-2012 р. передбачено виділити понад 1,5 млрд. грн.

«Про що це говорить? Це говорить про те, що тепер харківська міська влада, - сказав О.ФЕЛЬДМАН, - має сама звідкись брати і вкладати в розвиток метро близько 0,5 млрд. грн. щорічно. Щоб було зрозуміло, про що мовиться, слід зазначити, що близько 0,5 млрд. на сьогодні становить розмір боргових зобов’язань Харкова перед комерційними банками. Це борги і нинішньої і минулої влади - сума колосальна, у міста немає таких грошей».

Народний депутат також звернув увагу на ще один негативний момент, який, як він вважає, варто взяти до уваги. «Міськрада прийняла якесь рішення, але воно ще повинне пройти всі інстанції та узгодження. Рішення може ходити по інстанціях нескінченно довго, але гроші можуть перестати давати вже із завтрашнього дня. Прикро, що пішла шкереберть велика робота, яку ми проводили кілька місяців і вибивали в Кабміні гроші на будівництво харківського метро», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.