Олена Бондаренко виграє у Страсбурзі

Харків. 21 травня. УНІАН. Харків’янка Олена Бондаренко вийшла до чвертьфіналу турніру WTA третьої категорії з призовим фондом $175 тис. у Страсбурзі.

У матчі другого раунду українська тенісистка, яка була посіяна під другим номером, завдала поразки румунці Едіне Галовіц: 6-4 6-4, повідомляє сайт «Сапронов-теніс».

Не змогла вийти до чвертьфіналу інша харків`янка - Тетяна Перебийніс. Вона поступилася п’ятій ракетці турніру Катарині Среботнік зі Словенії: 6-7 0-6.