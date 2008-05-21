НБУ знизив офіційний курс гривні

19:42, 21 травня 2008
Харьків
0 0

До 4,85 гривень за 1 дол.

Харків. 21 травня. УНІАН. Національний банк України знизив офіційний курс гривні до долара США з 5,05 до 4,85 гривень за 1 дол.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, курс на рівні 4,85 грн./дол. встановлюється з 22 травня 2008 року.

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік коридор офіційного курсу гривні встановлений в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Завтра заплановано засідання Ради НБУ, на якому передбачалося розглянути питання розширення валютного коридору.

 

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за долар США був встановлений Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і діє до сьогоднішнього дня, не змінюючись за весь цей час.

Крім того, на завтра НБУ встановив такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 764,0205 гривні за 100 євро, 2,0475 гривні за 10 російських рублів, 470,8039 гривні за 100 швейцарських франків, 953,2978 гривні за 100 фунтів стерлінгів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter