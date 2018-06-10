East Fire Festival у Харкові(фоторепортаж)

Фестиваль зібрав близько 300 учасників, а подивитися на вистави прийшло близько тисячі чоловік. Після завершення офіційної частини учасники вирішили продемонструвати свою майстерність серією показових номерів. Заходи тривали до 4-ї ранку.

Історія мистецтва поводження з вогнем називається «пої». Це древнє мистецтво. Обряди з вогнем існували в багатьох язичницьких племенах, але саме плем’я Маорі подарувало світові пої. Слово «poi» у дослівному перекладі з мови плем’я Маорі (корінне населення території нинішньої Нової Зеландії), означає «м’яч». Також «пої» називався традиційний танець, яким Маорі відлякували злих духів. Чоловіки плем’я виготовляли пої з каменів і лляних мотузків. Однак при всій своїй красі про пої тривалий час пам’ятали лише аборигени Нової Зеландії.