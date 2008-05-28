В Ізюмі скандал – мер не хоче звільняти свого заступника

Сесія Ізюмської міської ради зобов’язала міського голову Володимира СЕПІТОГО, представника Партії регіонів, виконати припис міжрайонного прокурора щодо увільнення від обов’язків першого заступника міського голови Леоніда ШЕВЧЕНКА.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в Ізюмі, сьогодні на сесії за це рішення проголосувала більшість депутатів міської ради Ізюма.

Підставою для такого голосування послужила ухвала суду про притягнення Л.ШЕВЧЕНКА до відповідальності за корупційні діяння.

«Мер СЕПІТИЙ тривалий час ігнорував вимогу прокурора стосовно свого заступника», - сказав співрозмовник агентства.