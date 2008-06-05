У Харкові відкриється виставка про Голодомор

Харків. 5 червня. УНІАН. Сьогодні в Харківському історичному музеї (вул. Університетська, 5) відкриється виставка «Ми звинувачуємо! Голодомор 1932 – 1933 років в Україні».

Концепцію виставки з висвітлення трагічних сторінок Голодомору в Україні було розроблено Українським інститутом національної пам’яті, надані ним фото-документальні матеріали було використано як основа експозиції, повідомляє сайт лоблдержадміністрації,

В рамках виставки передбачено експонування особистих речей, предметів побуту 30-х років ХХ сторіччя, творів декоративно-ужиткового мистецтва, документів, фотографій, плакатів, книг відповідно до специфіки нашого регіону.

Матеріали виставки доносять страшну правду сталінського політичного режиму в Україні, який призвів до фізичного знищення декількох поколінь українських хліборобів, до глибокого руйнування соціальних основ нації, її духовності та самобутності.

В Харківському історичному музеї виставка буде експонуватися 2 тижні, після чого вона її передбачається провезти по районах та містах області.