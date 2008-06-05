Бабаєв стривожений якістю будівництва в області

Харків. 5 червня. УНІАН. Перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ висловив стурбованість з приводу фактів порушення чинного законодавства під час будівництва на Харківщині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, факти таких порушень заступник губернатора навів під час виступу на нараді, де йшлося про стан дотримання організаційно-правового порядку здійснення будівництва будівель і споруд та шляхи подолання негативних тенденцій.

Зокрема, повідомив В.БАБАЄВ, у Київському районі Харкова з порушенням вимог містобудівного законодавства збудовано три житлові будинки: 5-ти, 6-ти і 13-ти поверхів. За його словами, фактично це недобудова, однак вже існує рішення Господарського суду щодо права власності на ці об’єкти.

В той же час, В.БАБАЄВ наголосив, що відповідного дозволу на проведення будівельних робіт від інспекції архітектурно-будівельного контролю фірма-забудовник не отримувала.

«Вже в недалекому майбутньому у цьому будинку будуть мешкати люди, але держекспертиза проекту відсутня, жодних випробувань не проведено, акти на скриті види робіт відсутні, журналу авторського надзору також немає і так далі", - підкреслив перший заступник голови облдержадміністрації.

В.БАБАЄВ також зазначив, що той, хто вводив у дію житло, добре розуміє наскільки важко включити ліфти, подати гарячу та холодну воду, заключити договір з обленерго, тепломережами, та іншими інстанціями.

«В такому небезпечному будинку будуть мешкати наші співгромадяни. А взагалі, хто судді за фахом? Архітектори? Будівельники? Проектанти? Конструктори? Хто з них буде нести відповідальність за такий небезпечний об’єкт?», - заступник губернатора.