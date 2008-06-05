Екологи проводять рейд «Чисте повітря»

Харків. 5 червня. УНІАН. Сьогодні Державна екологічна інспекція (ДЕІ) в Харківській області проводить рейд в рамках операції «Чисте повітря».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДЕІ, екологічні інспектори разом з працівниками ДАІ зранку розпочали здійснити перевірку легкового автотранспорту.

Фахівці вивчатимуть дотримання норм СО2 та інших шкідливих речовин на автошляхах області.

Рейд проходиться в Дергачівському районі.