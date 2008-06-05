Близнюки відмовилися від послуг облради

Харків. 5 червня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН підписав розпорядження про скликання позачергової сесії облради. Пленарне засідання намічене на 6 червня.

Головне питання порядку денного звучать так - «Про загрозливу ситуацію, що зложилася в результаті прийняття Близнюківською селищною радою рішення від 07.05.2008 року № 680-V «Про скасування рішення VI сесії XXIII скликання від 18 березня 1999 року № 7 «Про надання повноважень Харківській обласній раді».

Як повідомляє МГ «Об`єктив» з посиланням на главу Близнюківської селищної ради Геннадія КОРОЛЯ, минулого місяця обласна рада виставила на продаж по конкурсу близнюківську друкарню та гаражі колишньої пожежної охорони. Гроші від продажу, за словами Г.КОРОЛЯ, підуть в обласний бюджет, а не в селищний. Природно, місцева громада з цим не згодна. Крім того, при рішенні про продаж об`єктів обласна влада не враховували думку місцевих жителів.

Тому Близнюківська селищна рада вирішила скасувати своє рішення від 1999 р. про надання права обласній раді управляти майном Близнюківського району. Але це рішення скасували не повністю, пояснює Геннадій КОРОЛЬ, а лише в частині управління саме цими двома об`єктами - друкарнею та гаражами.