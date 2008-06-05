Уряд відніс трамадол до наркотиків

Харків. 5 червня. УНІАН. Кабінет міністрів вніс трамадол до переліку наркотичних засобів.

Відповідна постанова була ухвалена на останньому засіданні уряду, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з рішенням уряду, трамадол включений до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 6 травня 2000 року №770.

Окрім того, уряд визнав нечинною постанову від 22 лютого 2008 року №89 «Про затвердження обсягу квот на 2008 рік, у межах яких здійснюється виробництво лікарського засобу «трамадол» незалежно від його назви і форми випуску».