У Харкові відкрився українсько-угорський бізнес-форум

Харків. 5 червня. УНІАН. У Харківській торгово-промисловій палаті відкрився українсько-угорський бізнес-форум.

Вітаючи його учасників, начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків та євроінтеграції облдержадміністрації Віктор КОВАЛЕНКО зазначив, що впродовж останніх років Харківська область реалізує нові підходи в роботі з іноземними інвесторами. «Ми виходимо з того, що наш регіон об`єктивно цікавий і перспективний для інвестора, враховуючи науково-технічний, економічний, технологічний і індустріальний потенціал області. Для цього почата реалізація проектів зі створення навколо Харкова мережі промислових парків, які пропонують інвесторам так звані грін філдс - вільні майданчики з необхідною інфраструктурою для швидкої реалізації інвестиційних проектів по будь-яких напрямах економіки», - сказав В.КОВАЛЕНКО.

Він також підкреслив, повідомляє сайт ОДА, що в української сторони є знання, досвід і бажання знайти найприйнятніші умови для розширення економічного співробітництва з угорськими партнерами, і висловив упевненість у тому, що під час бізнес-форуму його учасники зможуть визначити конкретні напрями для подальшої реалізації спільних інвестиційних проектів і пропозицій.

В.КОВАЛЕНКО висловив надію на те, що візити угорських бізнесменів до Харківщини походитимуть регулярно, приносячи при цьому реальні економічні результати.