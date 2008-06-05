Ізюму виділено 1,5 млн. грн.

Харків. 5 червня. УНІН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ підписав розпорядження про виділення Ізюмській міській раді 1 млн. 500 тис. грн. з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася в Ізюмі внаслідок вибуху побутового газу та руйнування приміщень у житловому будинку.

Згідно з розпорядженням, Головне фінансове управління облдержадміністрації має перерахувати виділені кошти до 9 червня 2008 р. за рахунок резервного фонду обласного бюджету, повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

До 22 серпня 2008 р. Ізюмська міська рада має проінформувати облдержадміністрацію про використання виділених коштів.