Тиждень під замком у клітці для собак (фото)

Заручника, якого цілий тиждень тримали у клітці для тварин, звільнили працівники Упраління боротьби з організованою злочинністю спільно з бійцями спецпідрозділу «Сокіл».

Він був звільнений після того, як від 31-річного харків’янина міліція отрималиа сигнал, що на території одного з фермерських господарств у Харківському районі незаконно утримується чоловік.

Заручником виявився працівник цього ж господарства. З його слів стало відомо, що керівник фірми спільно зі своїм сином 30 червня викрали його та утримували в клітці для тварин. Клітка була таких розмірів, що в ній не помістився б здоровий собака.

Заручнику весь час не давали їжі, вранці та ввечері приносили тільки шматок хліба та воду. До того ж постійно його били. Весь цей час, і в дощ, і в спеку, і вдень і вночі він перебував в клітці в одній майці. Після того як працівники міліції відкрили кришку клітки, він самостійно не міг пересуватися, бо повністю був знесилений.

Одразу ж працівники міліції затримали і підозрюваних, які пояснили, що утримували чоловіка через нібито викрадені речі.

Наразі з’ясовуються всі обставини, потерпілому видане направлення для проходження експертизи.

За факторм викрадення порушена кримінальна справа за ст. 146 КК України, яка передбачає позбавлення волі на термін до 10 років, повідомили в ЦГЗ.

Фото надані ЦГЗ ГУМВС України в Харківській області / УНІАН